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Бензема – о будущем Зидана в «Реале»: он не уйдёт, вот увидите

Бензема – о будущем Зидана в «Реале»: он не уйдёт, вот увидите
Вячеслав Моренко
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33-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на слухи о возможном уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «Королевского клуба».

«Уход Зидана? Пока нет ни единого намёка на это. Он не уйдёт, вот увидите», — приводит слова Бензема Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на L'Equipe.

Ранее Зидан заявил, что его будущее станет известно в ближайшее время после разговора с руководством «Реала».

Напомним, что по итогам сезона чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико», который набрал 86 очков. Второе место занял другой клуб из Мадрида – «Реал» (84). Замкнула тройку лидеров каталонская «Барселона» (79). На четвёртой строчке расположилась «Севилья» (77). Все эти клубы представят Испанию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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