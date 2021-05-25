Бензема – о будущем Зидана в «Реале»: он не уйдёт, вот увидите

33-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на слухи о возможном уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «Королевского клуба».
«Уход Зидана? Пока нет ни единого намёка на это. Он не уйдёт, вот увидите», — приводит слова Бензема Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на L'Equipe.
Ранее Зидан заявил, что его будущее станет известно в ближайшее время после разговора с руководством «Реала».
Напомним, что по итогам сезона чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико», который набрал 86 очков. Второе место занял другой клуб из Мадрида – «Реал» (84). Замкнула тройку лидеров каталонская «Барселона» (79). На четвёртой строчке расположилась «Севилья» (77). Все эти клубы представят Испанию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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