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Руй Витория: со «Спартаком» можно выигрывать трофеи. Это было важно для меня

Руй Витория: со «Спартаком» можно выигрывать трофеи. Это было важно для меня
Михаил Рождественский
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Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о своём приходе в клуб.

«Сейчас у меня появился такой вызов, и для меня это большая честь. «Спартак» — исторический клуб для России, который вступает в 100-й год в своей истории. Он хочет расти и доверился мне. Здесь можно выигрывать трофеи, и для меня это было важно при принятии решения», — цитирует Виторию A Bola со ссылкой на Channel 11.

Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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