Президент «Барселоны» уверен, что уговорит Хосепа Гвардиолу вернуться

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен вернуть на пост главного тренера команды наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.



Как сообщает AS со ссылкой на TV3, функционер намерен связаться со специалистом после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая и в котором «горожане» сыграют с «Челси». Лапорта осознаёт, что Гвардиола в данный момент полностью сконцентрирован на предстоящей игре, и не хочет беспокоить его раньше времени. При этом он уверен, что сможет убедить тренера вернуться в каталонский клуб.



Отмечается, что Лапорта рассчитывает договориться с Гвардиолой о начале сотрудничества летом 2022 года. Если стороны придут к согласию, то нынешний наставник «Барселоны» Рональд Куман останется в команде ещё на сезон.



Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые трижды стали чемпионами Испании, выиграли два Кубка и три Суперкубка страны, а также два раза выиграли Лигу чемпионов, завоевали два Суперкубка УЕФА и дважды выиграли клубный чемпионат мира.

Как «Манчестер Сити» готовится к финалу Лиги чемпионов: