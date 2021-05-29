Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» хочет пригласить Луиша Кампуша. Специалист может помочь заполучить Мбаппе

«Реал» хочет пригласить Луиша Кампуша. Специалист может помочь заполучить Мбаппе
Артур Иванов
Комментарии

«Реал» хочет пригласить Луиша Кампуша на пост спортивного директора, сообщает Goal.

Специалист ранее уже работал в мадридском клубе на должности скаута и тактического аналитика при Жозе Моуринью. Последним местом работы Кампуша был «Лилль». Во французском клубе специалист отметился проведением нескольких очень выгодных сделок. К примеру, нападающего Николя Пепе удалось продать в «Арсенал» в восемь раз дороже, чем его купили. Также Кампуш пригласил в клуб Джонатана Иконе, Рафаэля Леау и Виктора Осимхена.

Основным мотивом приглашения португальца является его близкое знакомство, которое случилось во время совместной работы в «Монако», с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Мадридский клуб продолжает считать подписание 22-летнего нападающего основной трансферной целью на лето.

Новость по теме
Конте обсуждает с Пересом возможное назначение на пост главного тренера «Реала»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021