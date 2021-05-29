«Реал» хочет пригласить Луиша Кампуша. Специалист может помочь заполучить Мбаппе

«Реал» хочет пригласить Луиша Кампуша на пост спортивного директора, сообщает Goal.



Специалист ранее уже работал в мадридском клубе на должности скаута и тактического аналитика при Жозе Моуринью. Последним местом работы Кампуша был «Лилль». Во французском клубе специалист отметился проведением нескольких очень выгодных сделок. К примеру, нападающего Николя Пепе удалось продать в «Арсенал» в восемь раз дороже, чем его купили. Также Кампуш пригласил в клуб Джонатана Иконе, Рафаэля Леау и Виктора Осимхена.



Основным мотивом приглашения португальца является его близкое знакомство, которое случилось во время совместной работы в «Монако», с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Мадридский клуб продолжает считать подписание 22-летнего нападающего основной трансферной целью на лето.

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