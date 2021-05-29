Бывший тренер «Байера» и «Аякса» Петер Бош возглавил «Лион»
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Главный тренер Петер Бош принял предложение «Лиона» о двухлетнем контракте, сообщает официальный сайт французского клуба.
После отказа наставника «Лилля» Кристофа Гальтье возглавить клуб из Лиона, вариант с назначением Боша стал приоритетным. В ближайшие дни специалист проведёт пресс-конференцию, чтобы рассказать о целях команды на ближайшее будущее.
Напомним, 23-го марта 2021 года Бош был отправлен в отставку с поста тренера «Байера». Причиной увольнения нидерландского специалиста стали неудачные результаты команды в последних матчах.
Бош возглавил немецкий клуб в 2018 году, а до этого работал в дортмундской «Боруссии», «Аяксе», «Маккаби» (Тель-Авив), «Витессе», «Хераклесе» и других клубах в Нидерландах.
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