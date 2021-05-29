Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Байера» и «Аякса» Петер Бош возглавил «Лион»

Бывший тренер «Байера» и «Аякса» Петер Бош возглавил «Лион»
Артур Иванов
Комментарии

Главный тренер Петер Бош принял предложение «Лиона» о двухлетнем контракте, сообщает официальный сайт французского клуба.

После отказа наставника «Лилля» Кристофа Гальтье возглавить клуб из Лиона, вариант с назначением Боша стал приоритетным. В ближайшие дни специалист проведёт пресс-конференцию, чтобы рассказать о целях команды на ближайшее будущее.

Напомним, 23-го марта 2021 года Бош был отправлен в отставку с поста тренера «Байера». Причиной увольнения нидерландского специалиста стали неудачные результаты команды в последних матчах.
Бош возглавил немецкий клуб в 2018 году, а до этого работал в дортмундской «Боруссии», «Аяксе», «Маккаби» (Тель-Авив), «Витессе», «Хераклесе» и других клубах в Нидерландах.

Новость по теме
Депай объявил об уходе из «Лиона». Форвардом интересуется «Барселона»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021