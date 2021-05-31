Хавьером Пасторе интересуются клубы США, Катара и Бразилии

Аргентинский полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе вызвал интерес клубов из США, Катара и Бразилии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, Пасторе хочет поговорить с новым тренером «Ромы» Жозе Моуринью, прежде чем сделать выбор в отношении своего будущего. Контракт Пасторе с клубом истекает в 2023 году, зарплата игрока — € 4,5 млн в год.
Как сообщает Скира, в приобретении футболиста заинтересованы «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед» (США), «Аль-Духаиль» (Катар) и «Сан-Паулу» (Бразилия). Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
Пасторе выступает за «Рому» с 2018 года. Ранее он играл за «ПСЖ», «Палермо», «Уракан» и «Тальерес». Игрок вызывался в национальную сборную Аргентины с 2010 по 2017 год.
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