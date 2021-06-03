«Финансовый фактор стал решающим». Витория рассказал, почему взялся тренировать «Аль-Наср»

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, почему после португальской «Бенфики» принял предложение «Аль-Насра».
«После «Бенфики» у меня появилась возможность поработать в «Аль-Насре», в Саудовской Аравии. Финансовый фактор стал решающим в принятии этого вызова. Но не единственным. Я познакомился с новой культурой, и это был клуб, который дал мне возможность бороться за титулы. Меня также привлёк интерес, который они проявили ко мне. Они приложили много усилий, чтобы я принял предложение. Эти отношения с клубом оказались более быстрыми, чем предыдущие. Но оно того стоило», — цитирует Виторию The Coaches Voice.
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
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