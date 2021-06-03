ФИФА оштрафовала «ПСЖ» за нарушения при оформлении трансфера Икарди из «Интера»

ФИФА наказала руководство французского «Пари-Сен Жермен» за нарушение двух пунктов регламента при оформлении перехода 28-летнего аргентинского нападающего Мауро Икарди из «Интера» летом 2019 года. Об этом сообщает Calciomercato.

«ПСЖ» нарушил правила ФИФА, согласившись подписать договор о переходе игрока, в который был включён пункт о том, что если Икарди перейдёт в другой клуб чемпионата Италии летом 2020 года, то «Интеру» полагалась выплата в размере € 15 млн, что нарушает правила о влиянии третьей стороны на трансферы. При этом, о самом трансфере «ПСЖ» не уведомил ФИФА в установленные сроки. За оба правонарушения французский клуб наказан штрафом в размере € 9 тыс.

Напомним, что 28-летний аргентинский футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 28 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач.