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Ибрагимович отреагировал на возможное появление Икарди в «Милане»

Ибрагимович отреагировал на возможное появление Икарди в «Милане»
Вячеслав Моренко
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39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию с возможным переходом в итальянский клуб аргентинского форварда французского «Пари-Сен Жермен» Мауро Икарди.

«Икарди? Всё решает клуб. Я всегда буду поддерживать появление любого игрока», — цитирует Златана Football Italia.

Ранее СМИ опубликовали информацию, согласно которой несколькими неделями ранее Икарди был предложен «Милану». Однако переговоры «Милана» и «ПСЖ» так и не стартовали.

Напомним, что Икарди выступал в чемпионате Италии за «Сампдорию» в сезоне-2012/2013, затем сменил её на «Интер», в котором играл до 2019 года.

28-летний аргентинский футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 28 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач.

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