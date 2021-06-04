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Пирло либо Раньери могут возглавить «Эвертон»

Пирло либо Раньери могут возглавить «Эвертон»
Артур Иванов
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«Эвертон» рассматривает кандидатуры Клаудио Раньери и Андреа Пирло на пост главного тренера команды после ухода Карло Анчелотти в «Реал», сообщает Football Italia.

По информации источника, английский клуб выбирает между двумя итальянскими специалистами.

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери покинул клуб в конце сезона-2020/2021, так как не смог договориться о новом контракте. Итальянский специалист уже работал в «Челси» и «Лестере», его опыт может стать конкурентным преимуществом при выборе нового наставника «ирисок».

«Ювентус» объявил об отставке главного тренера Андреа Пирло. Так как в завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что в списке кандидатов на должность главного тренера «Эвертона» также значатся Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.

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