Пирло либо Раньери могут возглавить «Эвертон»

«Эвертон» рассматривает кандидатуры Клаудио Раньери и Андреа Пирло на пост главного тренера команды после ухода Карло Анчелотти в «Реал», сообщает Football Italia.



По информации источника, английский клуб выбирает между двумя итальянскими специалистами.



Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери покинул клуб в конце сезона-2020/2021, так как не смог договориться о новом контракте. Итальянский специалист уже работал в «Челси» и «Лестере», его опыт может стать конкурентным преимуществом при выборе нового наставника «ирисок».



«Ювентус» объявил об отставке главного тренера Андреа Пирло. Так как в завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.



Ранее сообщалось, что в списке кандидатов на должность главного тренера «Эвертона» также значатся Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.

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