Пирло либо Раньери могут возглавить «Эвертон»

«Эвертон» рассматривает кандидатуры Клаудио Раньери и Андреа Пирло на пост главного тренера команды после ухода Карло Анчелотти в «Реал», сообщает Football Italia.
По информации источника, английский клуб выбирает между двумя итальянскими специалистами.
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери покинул клуб в конце сезона-2020/2021, так как не смог договориться о новом контракте. Итальянский специалист уже работал в «Челси» и «Лестере», его опыт может стать конкурентным преимуществом при выборе нового наставника «ирисок».
«Ювентус» объявил об отставке главного тренера Андреа Пирло. Так как в завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что в списке кандидатов на должность главного тренера «Эвертона» также значатся Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.
- 4 июня 2021
-
22:46
-
22:37
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:03
-
21:02
-
20:51
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:39
-
18:22
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:38