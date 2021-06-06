Шунин: к Евро у сборной России появится лёгкость

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Болгарии.



«В самом начале матча было несколько опасных моментов, в том числе выход один на один. В остальное время мы разыгрывали мяч — и всё. Болгария — хорошая, крепкая команда с высокорослыми футболистами. Мы были готовы к игре, которую показал соперник.



В сборной не бывает простых матчей. Собираются лучшие игроки своих стран. Всегда сохраняется напряжение с первой до последней минуты. Ощущение, что команда выглядит тяжеловато? Да, действительно, нагрузки были у нас. Сбор получился довольно тяжёлым. Думаю, к Евро появится лёгкость. Наша подготовка нацелена на первый матч чемпионата Европы с Бельгией», — сказал Шунин официальному каналу сборной России в YouTube.



В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.



Расписание матчей сборной России по футболу на чемпионат Европы по футболу — 2020.

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