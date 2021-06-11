«Даже чемоданы не успел разобрать». Евгеньев – о возвращении в сборную России на Евро

Сегодня, 11 июня, защитник сборной России Роман Евгеньев прибыл в расположение национальной команды и прокомментировал своё возвращение.

«Я только с базы приехал домой. Мне позвонили, сказали: «Будь начеку». Ну, вот и всё, я даже чемоданы не успел разобрать. Когда Кудряшов получил травму, была надежда, что заявят меня. Но когда я домой ехал, уже планировал выходные свои, уже никакой надежды, соответственно, не было. Но как только увидел звонок от начальника команды, сразу понял, что может всё-таки поеду. Даже чемодан не разбирал: домой зашёл, чемодан поставил, поужинал и узнал уже, что могу поехать», — сказал Евгеньев в ролике на YouTube-канале сборной России.

Напомним, в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб сборной России принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева, который ранее был отцеплен от национальной команды.