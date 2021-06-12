Данни: у сборной России есть все шансы выйти в плей-офф Евро-2020

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия.
«Верю и хочу, чтобы Россия далеко зашла на Евро. Всё для этого есть. У вашей команды классные молодые игроки, которым помогают опытные ребята. У сборной есть все шансы выйти в плей-офф.
С Бельгией будет сложная игра, потому что они — одни из фаворитов всего турнира. Но Россия играет дома при своих болельщиках. Они помогут команде добиться хорошего результата», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.
- 12 июня 2021
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