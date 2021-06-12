Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данни: у сборной России есть все шансы выйти в плей-офф Евро-2020

Данни: у сборной России есть все шансы выйти в плей-офф Евро-2020
Андрей Панков
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия.

«Верю и хочу, чтобы Россия далеко зашла на Евро. Всё для этого есть. У вашей команды классные молодые игроки, которым помогают опытные ребята. У сборной есть все шансы выйти в плей-офф.

С Бельгией будет сложная игра, потому что они — одни из фаворитов всего турнира. Но Россия играет дома при своих болельщиках. Они помогут команде добиться хорошего результата», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу - 2021
Новость по теме
Малафеев: Бельгия в другой весовой категории. За два матча Россия пропустила от них семь
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021