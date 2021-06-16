Парашютист приземлился на поле, Рюдигер хотел укусить Погба. Франция — Германия: фото

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.



На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Германией.



«Мы провели важный матч с отличной командой. Мы боролись, сражались друг с другом. Сборная Франции была близка к тому, чтобы забить второй гол, но это был сложный матч. Играть против этой немецкой команды очень непросто, но мы смогли воспользоваться преимуществом», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группы являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

Лучшие кадры матча Франция — Германия — в фотоподборке «Чемпионата».