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Кавазашвили: не думал, что Черчесов поменяет Шунина, хотелось бы, чтобы он угадал

Кавазашвили: не думал, что Черчесов поменяет Шунина, хотелось бы, чтобы он угадал
Алексей Ласнов
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал стартовый состав сборной России на матч Евро-2020 с Финляндией.

«Не берусь комментировать, насколько правильным решением является появление Матвея Сафонова в стартовом составе на матч против Финляндии. Последнее слово всегда за Черчесовым, а мы можем быть статистами и только болеть за команду. Честно признаться, не ожидал, что он поменяет вратаря. Думал, что ворота в матче с финнами будет защищать Антон Шунин: он всё-таки опытнее и провёл больше матчей в сборной, чем Сафонов.

Хотелось бы, чтобы Черчесов угадал со своим выбором, — и будет молодец! Смотря по составам, мы должны легко обыгрывать и финнов, и датчан. Несмотря на то что мы были слабее бельгийцев, наша сборная сильнее этих команд.

Если сегодня песня будет спета хорошо, то Сафонов останется в стартовом составе и на последующие матчи. Стиль игры бывает у полевых игроков: атакующий или же оборонительный. У вратаря всё определяет индивидуальность — именно за счёт неё и сильного характера определяется, классный он вратарь или нет. Матвею желаю только удачи!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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