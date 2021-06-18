«Манчестер Сити» не рассматривает подписание Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос, который покидает мадридский «Реал» по окончании контракта, не будет подписывать соглашение с «Манчестер Сити». Об этом сообщает AS.
Ранее появилась информация, что 35-летний игрок привлёк внимание англичан и может присоединиться к «Сити», однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола и руководство клуба не планируют приобретать футболистов в центр обороны. Они делают ставку на действующих игроков — Диаша, Стоунза и Аке.
Испанская пресса также сообщает, что у Рамоса есть два варианта продолжения карьеры — «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Об интересе парижан сообщалось вчера, 17 июня. Отмечалось, что сам Серхио не против перебраться во Францию, так как Париж находится всего в часе полёта от Мадрида, где живёт его семья.
Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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