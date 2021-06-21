Россия — Дания: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Сегодня, в понедельник, 21 июня, в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» состоится матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 между сборными России и Дании. Старт встречи запланирован на 22:00 мск, игру покажет «Первый канал».

Встречу обслужит бригада во главе с Клеманом Турпеном из Франции, помогать ему будут соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр – Сандро Шерер из Швейцарии.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова начали турнир с поражения от Бельгии (0:3), а затем обыграли Финляндию (1:0). Датчане на старте уступили Финляндии (0:1), а затем проиграли и Бельгии (1:2).

Таким образом, лидером группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков, затем располагаются сборные России (3) и Финляндии (3), а замыкает квартет Дания (0).