Льорис: Роналду сделает всё, чтобы сборная Португалии вышла в плей-офф Евро

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Португалией.

«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира. Матч с Португалией — непростое испытание. Соперник ещё не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.

Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций УЕФА. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает всё, чтобы его сборная вышла в плей-офф», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

Матч Португалия — Франция состоится завтра, 23 июня, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).