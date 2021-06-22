Червиченко: Черчесов — человек приличный, он просто обязан подавать в отставку

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что Станислав Черчесов должен подать в отставку с поста главного тренера сборной России после провала на Евро-2020.



«Черчесов — человек приличный, он просто обязан подавать в отставку. Иначе как позором назвать это нельзя. А это позор, который Черчесов создавал на протяжении последних двух лет. Он основной виновник того, что произошло. Этот обрез Зобнина — абсолютная производная Черчесова, у него несыгранная оборона, нет взаимосвязи между вратарём и игроками. Зобнин, думаю, вместе с Сафоновым играет второй или третий раз в жизни.



Но думаю, что Черчесов не уйдёт, он же нам всем вчера привет передал, поулыбался. Ему осталось только сказать в камеру: «Ну, вы, лохи, держитесь, а я пошёл дальше в кассу за неплохой зарплатой», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».