Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 23 июня

Сегодня, в среду, 23 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 пройдёт 13-й игровой день, в рамках которого запланированы четыре встречи в группах E и F. Матчи 3-го тура группового этапа станут последними перед стартом плей-офф.



В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» пройдёт матч Швеция — Польша. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу можно будет на телеканале «Россия 1».

В параллельном матче Словакия сыграет с Испанией. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье (Испания). Начало — также в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Центральный матч игрового дня пройдёт в Будапеште (Венгрия) на «Пушкаш Арене», где Португалия встретится с Францией. Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир — на «России 1».

Наконец, в Мюнхене (Германия) на «Альянц-Арене» Германия примет Венгрию. Стартовый свисток — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу покажет «Матч ТВ».

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.