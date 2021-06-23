Германия — Венгрия: прямой эфир матча чемпионата Европы на «Матч ТВ» начнётся в 22:00

Сегодня, 23 июня, состоится матч сборных Германии и Венгрии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Германия — Венгрия можно будет на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — нидерландец Данни Маккели.



Напомним, в группе F, помимо немцев и венгров, выступают национальные команды Франции и Португалии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

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