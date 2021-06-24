Игорь Лещук: я могу уже сейчас быть номером один в «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук оценил своё положение в команде в преддверии сезона-2021/2022.

«Отпуск? Мне тяжело психологически как выходить из него, так и уходить. Первые дни в отпуске просыпаешься и думаешь: «Неужели сегодня нет тренировки?» Так же и наоборот — к концу отпуска привыкаешь, что ничего делать не надо, а у тебя вдруг по две тренировки в день. Но постепенно втягиваешься. Физическая же адаптация растягивается на пару недель, когда у тебя каждый день болят мышцы и ничего не хочется делать.

Мотивирует ли меня успешная концовка прошлого сезона? Мотивация у меня и так была. Это скорее дало мне понимание того, что я могу уже сейчас быть номером один в «Динамо», что у меня есть силы и потенциал, чтобы расти и прибавлять. Я сам себе и другим показал, что могу. Не обошлось без ошибок, но всегда есть куда расти.

В своей игре подтянул бы, думаю, игру ногами и на выходах. Плюс то, что нарабатывается за счёт большого количества игр — какая-то стабильность, когда привыкаешь выходить на поле. А не так, когда ты полгода сидишь в запасе, потом выходишь на игру, и для тебя это как будто первый раз. Когда постоянно играешь, то находишься в этом ритме и переживания минимизируются», — приводит слова Лещука официальный сайт «Динамо».