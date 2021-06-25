Агент Черчесова заявил, что тренер не просил искать ему новую команду

Агент Шандор Варга рассказал о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова после выступления на Евро-2020, в котором команда заняла последнее место в группе с тремя очками.

«Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдёт, это сто процентов. Конечно, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Но решения нужно принимать не на эмоциях. Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы и если решат, что уход Черчесова принесёт пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса.



Я уверен, что он не останется без работы. Но Черчесов никогда не ставил нам цель искать ему новую команду, сейчас такой задачи нет. Он говорит, что работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.



В последние дни мы не разговаривали, я только прилетел из Мюнхена. Сперва нужно провести глубокий анализ выступления на Евро, и если затем будет поставлена задача, мы быстро найдём ему работу. Я вижу, что сейчас обсуждают его зарплату и так далее. Но уверен, что он работал бы в сборной России и без зарплаты. На этой должности действительно нужно служить своей стране, а деньги зарабатывать в больших клубах. Клубы готовы предложить больше двух с половиной миллионов евро в год? Конечно. В клубах есть зарплаты и по 15 миллионов», — цитирует агента «Рейтинг букмекеров».