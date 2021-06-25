Калинин: таким людям, как Галицкий, нужно памятники ставить
Поделиться
Защитник «Ростова» Игорь Калинин высоко оценил деятельность президента «Краснодара» Сергея Галицкого.
«Является ли Галицкий самым крутым человеком, которого я встречал? До моего знакомства с президентом «Ростова» — да. Таким людям надо памятники ставить. Он очень вовлечён в процессы клуба.
Когда подписал контракт, то у меня была проблема с визой, и я в тот момент тренировался с «Краснодаром-2». Так Галицкий специально прилетел на вертолёте, чтобы со мной познакомиться. Он переживает за каждого футболиста, но я не помню, чтобы он говорил, кого в состав ставить.
К сожалению, я к его советам не прислушивался. Он говорил мне просто играть в футбол», — сказал Калинин в выпуске на YouTube-канале «ФАК.Подкаст».
Комментарии
- 25 июня 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:18
-
23:07
-
23:02
-
22:40
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:00
-
21:43
-
21:32
-
21:31
-
21:19
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:14
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:27
-
19:16
-
19:02
-
18:50
-
18:23
-
18:20
-
17:58
-
17:50
-
17:40
-
17:15
Партнерский контент