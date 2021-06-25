Калинин: таким людям, как Галицкий, нужно памятники ставить

Защитник «Ростова» Игорь Калинин высоко оценил деятельность президента «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Является ли Галицкий самым крутым человеком, которого я встречал? До моего знакомства с президентом «Ростова» — да. Таким людям надо памятники ставить. Он очень вовлечён в процессы клуба.

Когда подписал контракт, то у меня была проблема с визой, и я в тот момент тренировался с «Краснодаром-2». Так Галицкий специально прилетел на вертолёте, чтобы со мной познакомиться. Он переживает за каждого футболиста, но я не помню, чтобы он говорил, кого в состав ставить.

К сожалению, я к его советам не прислушивался. Он говорил мне просто играть в футбол», — сказал Калинин в выпуске на YouTube-канале «ФАК.Подкаст».