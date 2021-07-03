Алдервейрелд сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании уйти

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд заявил о желании сменить команду. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 32-летний бельгиец уже сказал руководству «шпор». Игрок хочет уйти из клуба после Евро-2020, однако «Тоттенхэм» готов расстаться с футболистом только в том в случае, если получит достойное предложение.

Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В завершившемся сезоне он провёл за команду 35 матчей, на его счету один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее Алдервейрелд выступал за «Саутгемптон», «Атлетико» и «Аякс».

В январе сообщалось, что защитник может вернуться в чемпионат Нидерландов, к футболисту проявлял интерес «ПСВ» Эйндховен.