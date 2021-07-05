Игорь Шалимов: я в ужасе от пресс-конференции Черчесова

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
«Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его два с половиной часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то ещё. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами», — приводит слова Шалимова «RT на русском».
На Евро-2020 российская национальная команда набрала три очка и вылетела с турнира, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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