Педри сделал 100% точных передач в основное время матча Италия — Испания

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри сделал 100% точных передач в основное время полуфинального матча Евро-2020 со сборной Италии (1:1, идёт доп. время).

18-летний испанец выполнил 55 передач, и все они оказались точными. Педри — выпускник академии «Лас-Пальмаса». Он присоединился к «Барселоне» в 2020 году.

Обслуживает встречу Италии и Испании бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.