Татьяна Тарасова отреагировала на уход Станислава Черчесова из сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отставку тренера сборной России Станислава Черчесова.



«Руководители найдут нового тренера вместо Черчесова. Не бывает так, чтобы не было других специалистов. Кто-нибудь да проявится. Будем следить за ситуацией дальше», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.



Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Новость по теме Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России