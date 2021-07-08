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«Хуже уже не будет, только лучше». Ал. Мостовой — об увольнении Станислава Черчесова

«Хуже уже не будет, только лучше». Ал. Мостовой — об увольнении Станислава Черчесова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Решение об отставке Черчесова справедливое. Мы говорили об этом после матча с Данией. Многие думали, что решение будет принято за один или два дня, но всё затянулось. Окончательную точку негодования поставила пресс-конференция, никому не нужная и непонятная. Что РФС хотел этим показать? За 30 минут всё можно было рассказать, а растянули на три часа. Бред какой-то. Негодование людей сыграло роль в этом увольнении.

Только лучше будет, потому что хуже уже не будет. Мы и так четвёртое место заняли. Я больше склоняюсь к тому, что придёт авторитетный иностранец. Но я ничему не удивлюсь, не исключу и нашего тренера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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