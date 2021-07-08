Форвард «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за сердечного спазма

Нападающий «Сассуоло» Хоума Бабакар, ныне выступающий в составе турецкого «Аланьяспора» на правах аренды, потерял сознание на одной из тренировок, информирует Football Italia.

Согласно сведениям источника, игрок почувствовал недомогание на тренировке, после чего потерял сознание. Ему своевременно оказали первую помощь и оперативно доставили в больницу на обследование. Как оказалось, Бабакар упал в обморок по причине сердечного спазма. На данный момент состояние игрока стабильно, его жизни ничто не угрожает.

Напомним, в последнее время участились случаи сердечного недомогания футболистов. Так, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери Эриксеном сознания. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Врачи спасали Кристиана прямо на поле.