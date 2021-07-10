Себальос: опыт с «Арсеналом» сделал меня сильнее, теперь пора побеждать с «Реалом»

24-летний испанский атакующий полузащитник Даниель Себальос рассчитывает заполучить место в составе мадридского «Реала» после возвращения из аренды в лондонском «Арсенале».

«Я действительно хочу побеждать в «Реале», я буду бороться, чтобы остаться здесь. Опыт с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге сделал меня сильнее, теперь пора побеждать с «Реалом», — цитирует Себальоса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на материал испанского издания AS.

VAR отменяет гол Себальоса за «Арсенал».

Испанский полузащитник защищал цвета «Арсенала» с июля 2019 года, в минувшем сезоне он провёл за лондонский клуб 25 матчей в Премьер-лиге и отметился трёмя результативными передачами. Его контракт с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 27 млн.