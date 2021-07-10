Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливорно» начал процедуру ликвидации

«Ливорно» начал процедуру ликвидации
Комментарии

«Ливорно» был объявлен банкротом и начал процедуру ликвидации, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

До 9 июля «Ливорно» должен был покрыть убытки за счёт увеличения капитала, однако новых средств не поступило. Клуб запустил процедуру ликвидации. Теперь у руководства итальянского клуба есть время до 19 июля, чтобы найти нового покупателя, иначе «Ливорно» придётся начинать с нуля.

Напомним, в минувшем сезоне «Ливорно» занял последнее место в итальянской Серии С. По ходу сезона с команды сняли очки за долги. Последний раз «Ливорно» играл в Серии А в сезоне-2013/2014. В 2020 году клуб опустился в Серию С. Лучший результат в истории «Ливорно» — вторые места в чемпионате Италии в 1920 и 1943 году.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021