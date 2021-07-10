«Ливорно» начал процедуру ликвидации
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«Ливорно» был объявлен банкротом и начал процедуру ликвидации, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
До 9 июля «Ливорно» должен был покрыть убытки за счёт увеличения капитала, однако новых средств не поступило. Клуб запустил процедуру ликвидации. Теперь у руководства итальянского клуба есть время до 19 июля, чтобы найти нового покупателя, иначе «Ливорно» придётся начинать с нуля.
Напомним, в минувшем сезоне «Ливорно» занял последнее место в итальянской Серии С. По ходу сезона с команды сняли очки за долги. Последний раз «Ливорно» играл в Серии А в сезоне-2013/2014. В 2020 году клуб опустился в Серию С. Лучший результат в истории «Ливорно» — вторые места в чемпионате Италии в 1920 и 1943 году.
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