«Ливорно» начал процедуру ликвидации

«Ливорно» был объявлен банкротом и начал процедуру ликвидации, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



До 9 июля «Ливорно» должен был покрыть убытки за счёт увеличения капитала, однако новых средств не поступило. Клуб запустил процедуру ликвидации. Теперь у руководства итальянского клуба есть время до 19 июля, чтобы найти нового покупателя, иначе «Ливорно» придётся начинать с нуля.



Напомним, в минувшем сезоне «Ливорно» занял последнее место в итальянской Серии С. По ходу сезона с команды сняли очки за долги. Последний раз «Ливорно» играл в Серии А в сезоне-2013/2014. В 2020 году клуб опустился в Серию С. Лучший результат в истории «Ливорно» — вторые места в чемпионате Италии в 1920 и 1943 году.