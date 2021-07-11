Тысячи аргентинских болельщиков празднуют победу сборной в финале Кубка Америки. Видео

Тысячи болельщиков сборной Аргентины отпраздновали победу команды в финале Кубка Америки. Аргентинцы пели песни, забирались на автобусы и плакали от счастья.

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Нападающий сборной Лионель Месси стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира. Это первый трофей для Лео со сборной на крупных турнирах.

Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.