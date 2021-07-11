Джикия: Тедеско в сборной России? Посмотрим. Я всем рад буду

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия после разгромной победы в матче с «Сочи» (4:0) оценил возможность назначения Доменико Тедеско наставником национальной команды.
«4:0. Согласен с Федуном, что в сезоне всё будет иначе. По сборной я уже всё сказал. Не только в «Инстаграме», я позвонил Черчесову. Что сказал — это уже личное. Тедеско в сборной? Посмотрим. Я всем рад буду.
Сегодня за Италию. Мне Кьеллини симпатичен. Мы похожи? Носом, да», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 11 июля 2021
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:27
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:15
-
21:09
-
21:09
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:44
-
20:37
-
20:23
-
20:07
-
19:59
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:22
-
19:03
-
19:03
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:28