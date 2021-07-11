Джикия: Тедеско в сборной России? Посмотрим. Я всем рад буду

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия после разгромной победы в матче с «Сочи» (4:0) оценил возможность назначения Доменико Тедеско наставником национальной команды.

«4:0. Согласен с Федуном, что в сезоне всё будет иначе. По сборной я уже всё сказал. Не только в «Инстаграме», я позвонил Черчесову. Что сказал — это уже личное. Тедеско в сборной? Посмотрим. Я всем рад буду.



Сегодня за Италию. Мне Кьеллини симпатичен. Мы похожи? Носом, да», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.