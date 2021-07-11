Гарет Саутгейт: невероятно видеть, как всех англичан объединяет финал Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий в преддверии финального матча Евро-2020 с национальной командой Италии.

«У нас было невероятное путешествие на стадион из отеля. Люди выстроились вдоль улицы. Люди любой религии, любого цвета кожи, любого наследия. Невероятно видеть, как это всех объединило.



Италия всегда создаёт своим соперникам тактическую проблему. Её будет непросто решить. Мы хотим держать наших атакующих игроков немного выше, что, как мы надеемся, создаст им проблемы на контратаках.

Нам нужно самообладание. Мы должны принимать правильные решения на поле, играть дисциплинированно, но при этом показывать свою лучшую игру. Это не тот день, когда можно быть в безопасности», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.