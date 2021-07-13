В «Зените» отреагировали на проект реформы РПЛ

В санкт-петербургском «Зените» высказались о проекте реформы отечественного футбола, созданном Российским футбольным союзом. Если изменения вступят в силу, они затронут Российскую Премьер-Лигу. В частности, в чемпионате введут швейцарскую систему.



«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов. Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнём его обсуждать и дорабатывать — каждый шаг должен быть взвешен и отражать общую позицию», — заявили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Ранее на опубликованный проект реформы российского футбола отреагировали в Российской Премьер-Лиге.

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