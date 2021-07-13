В «Зените» отреагировали на проект реформы РПЛ
Поделиться
В санкт-петербургском «Зените» высказались о проекте реформы отечественного футбола, созданном Российским футбольным союзом. Если изменения вступят в силу, они затронут Российскую Премьер-Лигу. В частности, в чемпионате введут швейцарскую систему.
«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов. Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнём его обсуждать и дорабатывать — каждый шаг должен быть взвешен и отражать общую позицию», — заявили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее на опубликованный проект реформы российского футбола отреагировали в Российской Премьер-Лиге.
Комментарии
- 13 июля 2021
-
16:11
-
16:03
-
15:33
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:19
-
14:19
-
14:09
-
13:55
-
13:35
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
12:06
-
11:58
-
11:54
-
11:20
-
11:03
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:11
-
10:06
-
09:55
-
09:50
-
09:40
Партнерский контент