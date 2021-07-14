Линекер — Санчо: ты никого не подводил, тебе не за что извиняться

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на обращение полузащитника английской национальной команды Джейдона Санчо к болельщикам после поражения в финале Евро-2020 с Италией.



«Ты никогда никого не подводил. Тебе не за что извиняться. У всех нас были неудачные пенальти, даже у величайших игроков. Тебе хватило смелости принять на себя самое серьёзное давление, которое только может испытать футболист. У тебя впереди прекрасная карьера. Удачи», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в серии пенальти финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.