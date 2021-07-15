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В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах с защитником «Бенфики»

В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах с защитником «Бенфики»
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Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию о переговорах с защитником «Бенфики» Жилберту.

«До совершения сделки клуб не намерен комментировать слухи. Вместе с тем, Жилберту — качественный футболист, способный усилить многие команды», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Sport24 сообщал, что «Спартак» интересуется правым защитником «Бенфики» Жилберту. В услугах Жилберту также заинтересованы клубы из Европы и Бразилии.

Жилберту перешёл в «Бенфику» из «Флуминенсе» год назад, подписав контракт на пять лет. 28-летний футболист в прошедшем сезоне Примейры провёл в составе «Бенфики» 25 матчей, отдал одну результативную передачу.

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