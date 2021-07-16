«Аталанта» выиграла в товарищеском матче со счётом 13:0. Миранчук забил гол

Сегодня, 16 июля, «Аталанта» провела товарищеский матч с клубом «Альбино Гандино». Встреча завершилась со счётом 13:0 в пользу команды из Бергамо, о чём сообщает клубный "твиттер".

Стоит отметить, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился одним голом. Также забивали Эбрима Колли (4 гола), Роберто Пикколи (4 гола), Йосип Иличич (2 гола), Алессандро Малламо (1 гол) и Кристиан Капоне (1 гол).

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.