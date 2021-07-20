Ракитич: в 2019 году Роналду звал в «Ювентус», но «Барселона» запросила слишком много

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал о несостоявшемся трансфере из «Барселоны» в «Ювентус» в 2019 году.



«Летом 2019 года Криштиану Роналду позвонил мне и предложил перейти в «Ювентус“. Он сказал, что руководство «Ювентуса“ хочет видеть меня в команде, но трансфер не состоялся. «Барселона“ запросила € 50 млн, и это был слишком много», — приводит слова Ракитича Football Italia со ссылкой на 24sata.



Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе сине-гранатовых Иван по четыре раза выигрывал испанскую Примеру и Кубок Испании, два раза поднимал над головой Суперкубок страны, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Новость по теме Ракитич о результативности Месси: это похоже на видеоигру