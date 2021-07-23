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Камавинга не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», предпочитая выступать в Примере

Камавинга не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», предпочитая выступать в Примере
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Полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга выступает за переезд в Испанию на фоне интереса со стороны «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

Манкунианцы провели переговоры с представителями француза. Диалог оказался неудачным, поскольку 18-летний футболист предпочитает переход в клуб Примеры. Сообщалось об интересе к Камавинге со стороны «Реала».

Ранее стало известно, что «Ренн» готов отпустить свою юную звезду всего за € 30 млн. Такой ценник связан с тем, что следующим летом у Эдуарду истекает контракт и клуб не хочет терять его бесплатно.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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