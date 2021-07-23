Зарема Салихова рассказала, каким должен быть идеальный тренер

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об имиджевой составляющей в тренерской работе и рассказала, каким должен быть идеальный наставник.

«Идеальный тренер — это не только про рабочие скиллы и личные качества, но и про самопрезентацию.

Футбол уже давно стал телевизионным зрелищем, для тренеров всё важнее становится имидж. Пресс-конференции — тоже часть шоу, а коуч — лицо и голос клуба или Сборной. Тренер должен хорошо выглядеть и публично произносить правильные слова, а также держать удар в условиях стресса.

Думаю, пресс-конференцию Станислава Саламовича смотрели больше людей, чем новогоднее обращение Президента. Ни один человек не остался равнодушным, не имеющим своего мнения по поводу данного мероприятия. Помню, как меня сначала затошнило, заболела голова. Я думала, что кровь пойдёт из ушей, поэтому спустя 45 мин я была вынуждена выключить телевизор. На эмоциях даже забросила телеграм до дня X, пока не объявили, что у Сборной будет новый тренер.

«Тренер рождается, чтобы его уволили, причём чтобы это проделали с таким чувством, словно исполнили какой-то важнейший публичный ритуал», — читаю я в занимательной книге о футболе. В случае со Станиславом Черчесовым все обряды совершил он сам. Такое сакральное тренерское жертвоприношение несомненно войдёт в историю российского футбольного пиара.

Как раньше велось общение тренеров с прессой? Тренеры старой школы сами решали свои вопросы с журналистами. Юрий Сёмин мог пригласить на бутылку виски и всегда давал интервью. Валерий Газзаев не любил острых вопросов и отвечал только на удобные.

Доменико Тедеско — идеальный пример тренера, умеющего совмещать в себе все эти качества. Эмоции, страсть, стихия на бровке — это про него. Элегантные костюмы, модные кардиганы и умение сделать себе причёску перед игрой — это тоже часть имиджа, которым, к сожалению, мало кто занимается из представителей отечественной тренерской школы. А зря. В современном футболе это немаловажная часть процесса. Впрочем, всегда можно остановиться на уровне чемпионата двора и забить на костюмы, имидж и всегда быть в памяти человеком в протёртых трениках или с сальными волосами.

Один из главных показателей сильного тренера — не просто победы, а умение сплотить вокруг себя всех, кто заинтересован в успехе команды — как в клубе, так и за его пределами, — от топ-менеджмента и игроков до журналистов и болельщиков. Харизма не заставит команду победить, но поможет обеспечить её поддержкой со всех сторон», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

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