Президент «Баварии» рассказал о переговорах с Горецкой и Киммихом

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о переговорах по продлению контрактов с Леоном Горецкой и Йозуа Киммихом.

«У «Баварии» всегда большие цели. В прошлом году мы выиграли Лигу чемпионов и стали чемпионами в девятый раз подряд. Для этого нужны лучшие игроки. Сане и Эрнандес — отличные игроки, поэтому им нужно платить хорошие деньги. То же самое и с Горецкой, и с Киммихом, поэтому они, естественно, хотят, чтобы им платили соответственно. Мы ведём с ними конструктивные переговоры и уверены, что в наступающем сезоне и в дальнейшем у нас будет команда, которая сможет выиграть все турниры.

На данный момент по срокам заключения контрактов с Горецкой и Киммихов информации нет. Футболисты приняли участие в чемпионате Европы, после чего были в отпуске. Теперь они вернулись в Мюнхен, и теперь можно провести дальнейшие встречи. Надеюсь, мы сможем найти решение в ближайшие несколько недель", — цитирует Хайнера Spox.