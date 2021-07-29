Владимир Федотов прокомментировал выход «Сочи» в следующий этап Лиги конференций
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги завершившегося матча квалификации Лиги конференций с азербайджанской командой «Кешля» (4:2).
«Мы настраивались на победу. Благодарен ребятам, что они на это отреагировали и выкладывались на поле без остатка», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи» в «Инстаграме».
Сегодня, 29 июля, «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.
Таким образом, «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии сочинцы встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).
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