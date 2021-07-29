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«Вот такая вечеринка». «Сочи» показал раздевалку после выхода в 3-й этап Лиги конференций

Пресс-служба «Сочи» опубликовала командное фото из раздевалки после ответного матча квалификации Лиги конференций с азербайджанским клубом «Кешля» (4:2). Напомним, по итогам двухматчевого противостояния «Сочи» пробился в третий квалификационный этап турнира.

«Вот такая вечеринка», — написала пресс-служба «Сочи» в «Инстаграме» под фото из победной раздевалки.

Сегодня, 29 июля, «Сочи» встретился с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.

Таким образом, «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии сочинцы встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).