Арбитр Федотов: судье не стоило выдумывать пенальти в ворота «Уфы» в игре с «Динамо»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизоды с назначением двух пенальти в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Динамо».
«Первый 11-метровый в ворота «Уфы» назначен неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру.
Второй 11-метровый в ворота «Уфы» назначен по делу – защитник «Уфы» коленом подбивал правую ногу Паршивлюку. Но жёлтую карточку Сухой показал зря – это фол по неосторожности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Константин Юданов (Москва).
- 31 июля 2021
-
19:26
-
19:21
-
19:01
-
18:58
-
18:40
-
18:20
-
18:12
-
17:52
-
17:49
-
17:39
-
17:28
-
17:26
-
17:14
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
15:53
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:01
-
14:55
-
14:45Крыховяк перешёл в «Краснодар» Эксклюзив
-
14:41
-
14:30
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:45
-
13:39