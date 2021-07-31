Арбитр Федотов: судье не стоило выдумывать пенальти в ворота «Уфы» в игре с «Динамо»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизоды с назначением двух пенальти в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Динамо».

«Первый 11-метровый в ворота «Уфы» назначен неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру.



Второй 11-метровый в ворота «Уфы» назначен по делу – защитник «Уфы» коленом подбивал правую ногу Паршивлюку. Но жёлтую карточку Сухой показал зря – это фол по неосторожности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Константин Юданов (Москва).