«Ростов» — «Зенит»: Вендел забил третий мяч гостей

В эти минуты в Ростове-на-Дону проходит матч 2-го тура РПЛ. «Ростов» принимает «Зенит». Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Александр Ерохин. Уже на 35-й минуте Сердар Азмун удвоил преимущество питерцев, реализовав пенальти. 11-метровый в ворота хозяев был назначен за фол Егора Бабурина. В концовке первого тайма хозяевам удалось отыграть один мяч. В компенсированное время с пенальти отличился форвард ростовчан Николай Комличенко.
Во втором тайме гости вновь увеличили преимущество в счёте. На 75-й минуте забил Вендел.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
В 1-м туре «Ростов» дома проиграл «Динамо» со счётом 0:2. «Зенит» на выезде победил «Химки» (3:1).
В сезоне-2020/2021 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» финишировал на девятой строчке.
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