«Отдали почку ради турнирных амбиций соседа по палате». Айдамиров — о матче с «Рубином»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в ироничной форме прокомментировал работу главного судьи и видеоарбитра на матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
«Основная проблема медицины — это врачи низкой квалификации. Проблема нашего футбола ровно та же. Вчера наш главный хирург — фанатичный подслеповатый любитель своего дела, мастер постановки приблизительных диагнозов по методике «плюс/минус», и удалённый консилиум врачей решили резать. Итог: отдали почку ради турнирных амбиций соседа по палате. Хорошо орган парный, жить будем. Академики от медицины всё больше наблюдают и не вмешиваются, тактично советуют не нервничать и прикладывать к ране Plantago. Мы не нервничаем, следуем советам «светил» и с нетерпением ждём, когда в VIP-палате кому-то понадобится печень, тогда донора «из своих» придётся принести в безвозвратную жертву. Вот тогда начнётся… крики, суицидальный шантаж неприкасаемых, попытки выпрыгнуть в окно, но шаги маниакального хирурга всё ближе. Ждём, а пока просто остаётся сказать: «Ку-ку, VAR?» Продолжение следует», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 августа 2021
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