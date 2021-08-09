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Глебов: «Ростов» недоволен ничьей с «Химками». Должны были забивать в концовке

Глебов: «Ростов» недоволен ничьей с «Химками». Должны были забивать в концовке
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов прокомментировал результат матча с «Химками» (1:1).

«Ничьей мы недовольны. Конечно, хотелось наконец выиграть, одержать первую победу в этом сезоне. Первые 30-40 минут хорошо играли, контролировали мяч. Должны были забивать второй гол — но защитник «Химок» удачно выбил мяч прямо с ленты ворот. Во втором тайме несколько отдали инициативу, много сил тратили на игру в обороне. В концовке надо было забивать, конечно, тоже! Но там штанга спасла.

Очень здорово, что на стадионе были наши болельщики! И это несмотря на то, что матч был в Москве. Такая поддержка очень заряжает, добавляет сил, это прям круто. Всей командой ждём, когда такое станет возможно и в Ростове. Всё-таки игры с болельщиками и без них — ощутимая разница.

Тренировки с Юрий Палычем? Пока мало что поменялось: всё же работаем с ним всего несколько дней. Думаю, изменения будут видны позже. Мы продолжаем работать и очень хотим победить в следующем туре!» — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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