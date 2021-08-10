Руй Витория объяснил выбор стартового состава «Спартака» на матч отбора ЛЧ с «Бенфикой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о выборе стартового состава на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой».
«С чем связана ротация? Я абсолютно доволен всеми игроками, но кто-то устал больше или меньше. Календарь насыщенный, поэтому произвели замены. В том числе, конечно, хотим удивить соперника. Отчасти тактическими вопросами это обусловлено. Понсе и Ломовицкий продемонстрировали хорошую готовность на тренировках. К тому же мы хотим сегодня видеть больше скорости в атаке, и они способны это нам показать», — приводит слова Витории «Матч ТВ».
Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 10 августа 2021
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